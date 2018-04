Föhn lässt allmählich nach

Am Freitag lässt der Südföhn und Südstau allmählich nach und übers Wochenende setzt sich auch im Süden Hochdruckeinfluss durch. Die nächste Woche startet wechselhaft, bis Wochenmitte stabilisiert sich das Wetter vorübergehend.

Am Freitag wird es freundlich mit Restwolken am Morgen im Süden, Quellwolken am Nachmittag im Norden und insgesamt fünf bis acht Stunden Stunden Sonne über den Tälern. Der Südföhn und starke Höhenwind lässt langsam nach, dazu gibt es nachmittags 7 bis 18 Grad.

Am Samstag kommt das Wallis ebenfalls in den Genuss von viel Sonne. Mit hohen Wolken bleibt es trocken mit bis zu Grad im Rhonetal. Am Sonntag ziehen im Südwallis neue Wolken auf und bis am Abend gibt es lokal etwas Regen. Ansonsten bleibt es trocken mit rund 22 Grad.

Mehr zum Wetter im Wallis gibt es hier.

map

13. April 2018, 08:42

Artikel teilen