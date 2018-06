Es bleibt wechselhaft

Wetter | Im gesamten Oberwallis Regengüsse bis am Abend

Während es in den Bergen morgens meist sonnig ist, sind in den kommenden Tagen gegen Abend erneut lokal Platzregen zu erwarten. Foto: Willy Zengaffinen

Am Wochenbeginn gelangt mit einem Biskayatief aus Südwesten erneut feuchtere und gewitterträchtige Luft in den Alpenraum. Das Oberwallis bleibt mit leichtem Föhneinfluss aber etwas wetterbegünstigt.

Am Montag ist es im Norden noch länger freundlich mit fünf bis sieben Sonnenstunden und föhnig, im Südwallis bereits am Morgen lokal nass. Bis am Abend muss im gesamten Oberwallis mit einigen Regengüssen gerechnet werden, örtlich auch mit Blitz und Donner.

Auch von Dienstag bis Donnerstag bleibt es leicht wechselhaft mit Sonne am Morgen und lokalen Platzregen gegen Abend, bevorzugt über den Bergen. Die Höchstwerte liegen um die 25 Grad.

04. Juni 2018, 09:09

