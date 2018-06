Übers Wochenende liegt die Schweiz am Rand des Hochs «Daryl» mit Kern über den Britischen Inseln. Ein Tief im Osten Europas steuert am Sonntag aus nördlicher Richtung wieder mehr Feuchtigkeit an die Alpen.

Am Samstag ist es von früh bis spät sonnig, der Himmel ist dazu überwiegend wolkenlos. Im Tagesverlauf entstehen nur wenige Quellwolken, es bleibt trocken. Die Temperatur erreicht bei kräftigem Talwind nachmittags 21 bis 26 Grad.

Am Sonntag ziehen wieder mehr Wolken auf und es wird kühler. In den Walliser Alpen ist abends mit wenig Regen zu rechnen. Am Montag kommt es zu einer Wetterbesserung mit wenigen Restwolken, am Dienstag wird es nahezu wolkenlos und wärmer.

23. Juni 2018, 13:30

