Wetterbesserung erst am Wochenende

Wetter | Kälte und Nässe in den kommenden Tagen

Der Start in die Woche verlief äusserst frisch und Nass. Ebenfalls die kommenden Tage werden kalt und nass bleiben.

Das Wetter am Montag sorgte in den höheren Gebieten für leichten Schneefall, weshalb der Furkapass für eine Weile gesperrt war. Die Schneefallgrenze wird in den kommenden Tagen voraussichtlich auf 1500 Meter sinken und die Temperaturen schaffen es nicht mehr über 20 Grad.

Auch das wechselhafte jedoch durchgehend kalte Wetter bleibt Programm. Ab Mittwoch setzt sich dann aus dem Westen ein Hochdruckgebiet durch und bringt langsam schöneres Wetter. Der Donnerstag und Freitag versprechen sonnig zu werden.

noa

18. September 2017, 14:30

