Züge fahren wieder durchgehend bis Zermatt

Seit vergangenem Samstag war der Streckenabschnitt der MGBahn durchs Mattertal unterbrochen. Nun rollen die Züge wieder durchgehend zwischen Visp und Zermatt.

Nach mehreren Tagen Unterbruch und dem Einsatz von Bahnersatzbussen verkehren ab sofort wieder Züge auf der gesamten Strecke zwischen Visp und Zermatt. Die ersten Züge fuhren kurz nach 18.00 Uhr am Donnerstag in beide Richtungen ab. Nachdem die MGBahn am Mittwochabend bereits die Strecke Täsch-Zermatt in Betrieb genommen hat, ist damit nun wieder die gesamte Strecke im Mattertal geöffnet.

Noch am Montag hatte ein Felssturz die Bahnlinie bei Herbriggen unterbrochen. Drei gewaltige Felsbrocken waren unmittelbar bei mehreren Häusern im Mattsand ins Tal gedonnert. Einer der drei rollte dabei auf die Geleise der MGBahn und beschädigte diese. Die Fahrleitung sei jedoch nicht in Mitleidenschaft gezogen worden, erklärte Sprecher Jan Bärwalde gegenüber 1815.ch. Am Dienstagnachmittag wurde der Brocken schliesslich gesprengt.

25. Januar 2018, 17:59

