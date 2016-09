Erneut 2000 Besucher am «Wii-Grill Fäscht»

Jeweils am ersten Samstag im September findet in Visperterminen das legendäre «Wii-Grill Fäscht» statt. Am Samstag haben das OK und mehr als 300 freiwillige Helfer zur 23. Ausgabe geladen.

Die bekannte Weinwanderung durch den höchsten Rebberg Europas war mit 2000 Teilnemenden auch in diesem Jahr bereits fast ein Jahr vor deren Durchführung ausverkauft. François Zimmermann, Geschäftsführer von Heidadorf Visperterminen Tourismus bestätigt die grosse Nachfrage: «Meist sind die Tickets für den Anlass während des Vorverkaufs innerhalb einer Stunde ausverkauft.» Das «Wii-Grill Fäscht» vermöge nicht nur Einheimische sondern auch zahlreiche Gäste aus der Deutschschweiz sowie aus dem Unterwallis anzulocken, zeigt sich Zimmermann zufrieden.

Der Start erfolgte um 9 Uhr im Viertelstundentakt in Visp. Auf acht Zwischenhalten wurden die Besucher mit Walliser Köstlichkeiten und Spezialtäten aus Visperterminen verwöhnt. Dazu wurden die passenden Weine aus dem Heidadorf ausgeschenkt.

Den Gaststand betreute heuer die Weinwanderung aus Dussourt/Champagne, die gemäss François Zimmermann «feinsten Champagner» anbot. Es sei Tradition, dass jeweils eine Partner-Weinwanderung aus Frankreich, Italien oder Deutschland ans «Wii-Grill Fäscht» eigeladen werde.

Die letzte Geniesser-Gruppe startete am Samstagnachmittag um 15.15 Uhr in Visp. Auf dem Weg nach Oberstalden habe eine äusserst friedliche und freundliche Stimmung geherrscht, was die teilnehmenden Gäste sehr zu schätzen wüssten, betont Zimmermann. «Die mehr als 300 freiwilligen Helfer scheuen keine Mühen, die angereisten Besucher herzlich zu empfangen. Ohne diese wäre ein derartiger Anlass nicht zu stemmen», lobt Zimmermann das inzwischen eingespielte Team, welches bereits zwei Wochen vor der Veranstaltung mit den Aufbauarbeiten beginnt.

Im Anschluss an die Weinwanderung findet in Oberstalden jeweils ein grosses Dorffest statt. Der Ticket-Vorverkauf für die 24. Ausgabe 2017 startet am 1. Oktober 2016.

03. September 2016, 18:44

