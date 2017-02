Bessere Internetpräsenz für Walliserinnen

Das KAGF bietet Interessierten einen kostenlosen Wikipedia-Kurs an. Foto: zvg

Um Frauen – insbesondere Walliserinnen – mehr Internetpräsenz in der Online-Enzyklopädie Wikipedia zu verleihen, bietet das Kantonale Amt für Gleichstellung und Familie (KAGF) einen Kurs für Wikipedia-Autorinnen und -Autoren an.

Der Kurs fügt sich in das Projekt «les sans pagEs» ein, mit dem auf Wikipedia Biographien von Frauen veröffentlicht werden sollen. Frauen mit einem gewissen Bekanntheitsgrad soll so die Möglichkeit geboten werden, in der Online-Enzyklopädie Wikipedia eine Internetpräsenz zu erhalten.

Der französischsprachige Kurs wird am Samstag, 11. März, und Samstag, 1. April in der Mediathek Sitten stattfinden. Er ist kostenlos und an die Bedingung geknüpft, dass die Teilnehmenden nach den zwei Kurstagen auf Wikipedia einen Artikel veröffentlichen.

Anmeldung obligatorisch

Interessierte können sich bis zum 1. März unter www.gleichstellung-familie.ch anmelden. Der Kurs wird von Natacha Angélique Rault, Gründerin von «Wikipedia les sans pagEs» und Chefin von «Wikipedia Biographie des femmes en Suisse», sowie von Laurence Huneau, Wikipedia-Autorin, gegeben.

Aufruf für Vorschläge

Wer eine Walliserin vorschlagen möchte, deren Leben und Wirken auf Wikipedia veröffentlicht werden sollte, kann seinen Vorschlag direkt unter www.gleichstellung-familie.ch einreichen. Die Kursleiterinnen behalten sich das Recht vor, zu entscheiden, welche Vorschläge gemäss den Wikipedia-Kriterien übernommen werden.

pd / pan

06. Februar 2017, 11:19

