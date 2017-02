Wiler erhält ab November eine Postagentur

Die Poststelle in Wiler wird ab November in eine Postagentur umgewandelt. Foto: Keystone

Ab November werden die Postdienstleistungen in Wiler im neuen Tourismusbüro der Lauchernalp Bergbahnen AG angeboten.

Seit Jahren stagniere die Nutzung der Poststelle Wiler auf tiefem Niveau, so dass die Nachfrage nach Postdienstleistungen nicht ausreiche, um vor Ort weiterhin eine eigenständige Poststelle wirtschaftlich betreiben zu können, begründet die Post Schweiz AG die Entscheidung für die Postagentur.

Seit April 2016 ist die Post mit dem Gemeinderat der Gemeinde Wiler im Gespräch über die lokale Postversorgung. Der Gemeinderat bedauere den Verlust der bisherigen Poststelle. Mit der Lauchernalp Bergbahnen AG habe man aber einen lokal gut verankerten Partner gewinnen können.

Mit dem neuen Angebot in Wiler sowie den bestehenden Hausservices in Blatten, Kippel, Ferden und Goppenstein soll auch in Zukunft einen Service in hoher Qualität geboten werden können. Über den genauen Zeitpunkt der Veränderung wird rechtzeitig informiert. Bis dahin bleibt die heutige Poststelle unverändert in Betrieb.

