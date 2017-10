Wiler im Lötschen erhält neuen Post-Service

Die Umstrukturierung der Schweizerischen Post sorgt auch im Lötschen für Veränderung. Wiler kann ab November im Tourismusbüro Pakete und Briefe aufgeben.

Wie es in einem Schreiben der Post heisst, wird die Gemeinde Wiler im Lötschen ab dem 6. November die Dienstleistungen der Post im Tourist Information Lötschental an der Dorfstrasse in Anspruch nehmen können.

Die Kundinnen und Kunden in Blatten, Kippel, Ferden und Goppenstein werden weiterhin mit dem Hausservice bedient.

pd/noa

17. Oktober 2017, 10:54

