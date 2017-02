Willkommene Warmfront zum Monatsende

Schnee gab es in den letzten Tagen nur in den Bergen. Foto: Valerie Sewer

In den letzten beiden Januartagen und auch heute haben Warmfronten die Schweiz beschäftigt und den schon seit längerem erhofften Niederschlag gebracht, allerdings fiel dieser nur in den Bergen als Schnee aus.

Warmfronten haben den oft zu trockenen Januar etwas gedämpft. Seit Montag sind mit Stau entlang der zentralen und östlichen Alpen örtlich Niederschlagsmengen gefallen, welche der Hälfte des langjährigen Monatsmittel ensprechen. Die Schneefallgrenze lag je nach Intensität zwischen 1500 und 1800 Meter, örtlich tiefer. Dabei kamen zwischen 60 und 80 Liter Wasser pro Quadratmeter zusammen. Oberhalb von etwa 1600 Metern gab es zwischen 10 und 30 cm Neuschnee, örtlich mehr. Dies vermeldete «MeteoNews» am Mittwoch.

Bilanz zum Januar

Der Januar 2017 stellt alles in allem einen Monat voller Extreme dar: Von der Grosswetterlage her dominierte der Hochdruckeinfluss mit zeitweiligen Polarluftvorstössen. Fronten hatten aufgrund von blockierenden Hochs Mühe, Feuchtigkeit in die Schweiz zu transportieren. Erst zum Monatsende hin kam zumindest im Norden der ersehnte Schnee in den Bergen.

Durch den meist hartnäckigen Nebel und zum Monatsende hin erfreulichen Sonnenschein hat das Mittelland im Vergleich zum langjährigen Mittel 30 bis 40 Sonnenstunden erhalten, in Abhängigkeit der Nebelauflösung. Dies stellt einen Mangel von 10 bis 20 Stunden dar. Das Tessin als Sonnenstube der Schweiz mit rund 155 Stunden Sonnenschein machte seinem Namen alle Ehre. Auch in den Bergen durfte man sich über meist sonniges Wetter freuen.

Das Tessin hat allerdings unter der Trockenheit gelitten. Mit nur gerade rund 7 mm lässt sich die verbreitet hohe Waldbrandgefahr erklären. Normal wären um die 66 mm Niederschlag. Auch die massiv zu hohen Feinstaubwerte können wohl erst mit Niederschlag im Februar gesenkt werden.

Die nebligen Verhältnisse dämpften im Mittelland nebst dem Sonnenschein auch den Temperaturdurchschnitt. Doch auch sonst waren die Temperaturen mit Unterstützung von zeitweiligen Polarluftvorstössen diesen Januar rund 2 bis 3,5 Grad tiefer als normal. Anfang Januar verweilten die Tiefstwerte während mehreren Tagen auch in den tiefen Lagen im zweistelligen Minusbereich.

Aussichten fürs Wallis

Am Donnerstag wird es bei wolkigem Himmel im Tal stark föhnig und erneut mild mit bis zu 11 Grad. Am Freitag lässt der Föhn nach, dafür setzen im Süden die Stauniederschläge ein. Mehr zum Wetter im Wallis erfahren Sie hier.

pd/map

01. Februar 2017, 18:41

