Am Wochenende fand in Wallbach (AG) das 21. Schweizerische Blaskapellentreffen statt. Das Organisationskomitee der 20. Ausgabe übergab dabei im Rahmen des offiziellen Festaktes die Fahne an die „Argovia Musikanten“.

Vom 12. bis 14. September 2014 durften die Blaskapelle Planggorni und die Musikgesellschaft Belalp die Blaskapellenfamilie in Naters begrüssen. Am Wochenende übergab nun das Organisationskomitee unter der Leitung von Reinhard Jossen und in Begleitung von Gemeindepräsident Manfred Holzer die Fahne an die «Argovia Musikanten».

«Wir dürfen stolz sein», so Reinhard Jossen, «dass wir vor zwei Jahren den Musikantinnen und Musikanten drei unvergessliche Tage in Naters bieten konnten.» Mit der Übergabe der Fahne fand die vormalige Ausgabe nun ein definitives Ende, teilen die Verantwortlichen in einem Communiqué mit.

Anlässlich des offiziellen Festaktes blickte OK-Mitglied und Gemeinderat Philipp Matthias Bregy zurück auf die 20. Ausgabe in Naters. Noch bis heute erklinge bis hinauf auf die wunderschöne Skistation Belalp der «Böhmische Traum», so dass es sich lohne, wieder einmal im Wallis vorbeizuschauen.

Das Organisationskomitee beschenkte die Gemeinde Wallbach mit vier Sträuchern Wolliger Schneeball und mit drei Vogelbeerbäumen, welche in den trockenen Walliser Südhängen wachsen. «Der Förster hat uns gesagt», so Philipp Matthias Bregy, «beim Wolligen Schneeball handle es sich um sehr hartes Holz. Es sei fast so hart wie die ‚Walliser Grinda’.» Damit gehört das 20. Blaskapellentreffen definitiv der Vergangenheit an.

pd/noa

