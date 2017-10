WKB auf Erfolgskurs

Kantonalbank | 1100 Oberwalliser Aktionäre in Briger Simplonhalle

Staatsrat und Finanzminister Roberto Schmidt (links) vertrat am Treffen den Kanton Wallis als Mehrheitsaktionär. Neben ihm VR-Präsident Jean-Daniel Papilloud und Pascal Perruchoud, Präsident der Generaldirektion. Foto: Walliser Bote

Blick in die von WKB-Aktionären voll besetzte Simplonhalle. Foto: Walliser Bote

Die vor 100 Jahren gegründete Walliser Kantonalbank (WKB) ist auch in ihrem Jubiläumsjahr auf Erfolgskurs. Beim Aktionärstreffen in der Simplonhalle wurden am Mittwochabend fürs erste Halbjahr 2017 sehr gute Zahlen bekanntgegeben.

Pascal Perruchoud, Präsident der Generaldirektion, meldete per 30. Juni 2017 eine Erfolgssteigerung um drei auf über 57 Millionen Franken. Begründet wird dieses Resultat mit den richtigen Entscheidungen auf der strategischen wie operativen Führungsebene, aber genau so mit dem Vertrauen der Kunden, die dieses gegenüber der Bank Tag für Tag unter Beweis stellen würden. Die WKB verfügt mittlerweile über eine Bilanzsumme von 15 Milliarden Franken, wodurch sie in die Kategorie «Grossbanken» eingestuft wird.

Erfolgreiches Modell

Am erfolgreichen Geschäftsmodell - Kundennähe, Qualität, Solidität und Fachwissen - gebe es deshalb keinen Grund für Veränderungen. Im Gegenteil: Selbst bei wechselnder Konjunkturlage werde daran unter den Massstäben Sicherheit und Vorsicht festgehalten, sagte VR-Präsident Jean-Daniel Papilloud. Die WKB verstehe zudem, die Besonderheiten des Marktes in ihr Handeln einzubeziehen, weil sie den Markt sehr gute kenne.

Gut 1000 Personen leisteten der Einladung der WKB zu ihrem 18. Aktionärstreffen im Oberwallis Folge. Durch den Abend führte Mario Kalbermatter, Leiter der Geschäftsregion Oberwallis. Zur Verköstigung der Aktionäre und Gäste wurde das obligate Brisolée serviert. Als besonderes Highlight kam es zu einem überraschenden Auftritt des bekannten Duos «Edelmais» mit dem Oberwalliser Sven Furrer und René Rindlisbacher.

Mehr über die aktuelle Situation der Walliser Kantonalbank im «Walliser Boten» vom 12. Oktober 2017.

11. Oktober 2017, 19:52

