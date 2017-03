WKB nimmt mehr Geld mit Zinsen- und Devisengeschäft ein

Die Walliser Kantonalbank (WKB) hat im vergangenen Jahr einen Gewinn von 57,7 Millionen Franken erzielt. Gegenüber dem Vorjahr ist das ein Plus von 1,3 Prozent. Die Bank nahm mehr Geld mit Zinsgeschäft und dem Devisengeschäft ein.

Der Erfolg aus dem Zinsengeschäft zog um 4,3 Prozent auf 165,4 Millionen Franken an, wie die Bank am Mittwoch mitteilte. Die Ausleihungen erhöhte die Bank 2016 um 3,7 Prozent auf 11,3 Milliarden Franken. Alleine die Hypothekarforderungen legten um 5,9 Prozent auf rund 9 Milliarden Franken zu.

Im Handelsgeschäft - das hauptsächlich aus dem Devisengeschäft besteht - erzielte die Walliser Kantonalbank einen Erfolg von 23,8 Millionen, das ist mit 21 Prozent über ein Fünftel mehr als im Vorjahr.

Dagegen warf das Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft mit einem Erfolg von 34,7 Millionen Franken 3,3 Prozent weniger ab. Den Rückgang begründet die WKB mit dem schlechten Kapitalmarktklima und dem verschärften Regulierungsrahmen.

Zuweisung an Pensionskasse

Weiter musste die WKB eine ausserordentliche Aufwendung vornehmen. die Pensions- und Vorsorgekasse für das Personal der WKB senkt ihren technischen Zinssatz ab 2018 von 2,75 auf 2,00 Prozent. Dieser gibt den voraussichtlichen Zinsertrag an. Bei einem tieferen Zinssatz müssen die Pensionskassen mehr Kapital beiseite legen, um ihre Verpflichtungen decken zu können.

Die Senkung des Zinssatzes sowie der Trend zu einer längeren Lebenserwartung bewirkten bei der Pensionskasse einen Kapitalbedarf von 87 Millionen Franken, schreibt die WKB in der Mitteilung. Das Personal der Bank leistet seinen Beitrag, indem es länger arbeitet: Das ordentliche Rentenalter wird bei gleichen Vorsorgezielen von 62 auf 64 Jahre erhöht. Die Bank beteiligt sich an den Kosten mit einer einmaligen Zuweisung von 11 Millionen Franken.

Mit der Zuweisung erhöht sich der Geschäftsaufwand der Kantonalbank um 13,5 Prozent, ohne die Zuweisung wären es 2,9 Prozent. Ohne die Zuweisung weise die Bank zudem ein Kosten-Ertrags-Verhältnis vor Abschreibungen von 46,9 Prozent aus und gehöre damit zu den effizientesten Banken der Schweiz, schreibt die WKB.

Das Jahresergebnis erlaube weiter eine höhere Ausschüttung für das Jubiläumsjahr 2017 - in dem die Bank ihr 100-jähriges Bestehen feiert. Die Ausschüttung soll um 11,1 Prozent auf 3,00 Franken pro Aktie steigen. Davon profitiert der Heimatkanton: Der Kanton Wallis hält den Grossteil der Aktien, die an der Schweizer Börse SIX kotiert sind.

08. März 2017, 08:00

