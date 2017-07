WM-Schiri pfeift in Gspon

Der frühere WM-Schiedsrichter Bernd Heynemann wird am 21. Juli beim Dreiländerturnier in Gspon zur Pfeife greifen. Mannschaften aus der Schweiz, England und Frankreich messen auf über 2000 Meter über Meer ihre fussballerischen Fertigkeiten. Auch SFV-Präsident Peter Gilliéron wird als Gast erwartet.

Spontan erklärte sich Bernd Heynemann bereit, die Spiele auf dem höchstgelegenen Fussballplatz Europas - in der Ottmar Hitzfeld GsponArena - zu leiten. Mit der Familie will der ehemalige WM-Schiedsrichter und heutige Politiker im deutschen Bundestag ein paar Ferientage in der Walliser Bergwelt verbringen. «Wir wollen Gspon und das Matterhorn live erleben», freut er sich auf seinen bevorstehenden Einsatz im Oberwallis.



Die Bergdorf-EM-Veranstaltung findet im Rahmen des Projektes «SportMeetsCharity» zugunsten der Stiftung Emera, des Kinderheims Nurmaeisa und eines Berg-Projektes in Gspon statt. Es treffen die Bergdorf-Teams aus Gspon, Peel Saint German (England) und Morzine (Frankreich) aufeinander. Die Promotion wird im Hinblick auf die vierte Bergdorf-Europameisterschaft durchgeführt, die vom 12. bis 14. Juni 2020 im Oberwallis organisiert wird.

Bereits die erste Bergdorf-EM im Jahr 2008 fand im Oberwalliser Bergdorf Gspon/Staldenried auf 2008 Metern Höhe statt. Die zweite folgte im Jahr 2012 in Kleinarl (Salzburger Land/A) auf 1014 Metern und die dritte 2016 in Morzine-Avoriaz (Haute-Savoie/F) auf 1500 Metern. «So schrieben ländliche Regionen bisher gemeinsam originelle Fussballgeschichten und versetzten Berge», heisst es in der Mitteilung zum bevorstehenden Anlass in Gspon.

SFV-Präsi Gilliéron zu Besuch

Auch der höchste Fussballer der Schweiz, SFV-Präsident Peter Gilliéron, wird das Dreiländer-Turnier in Gspon besuchen, melden die Organisatoren. Gilliéron, der seit vielen Jahren auch Mitglied der UEFA Exekutive ist, wird die Ottmar Hitzfeld GsponArena erstmals aus nächster Nähe in Augenschein nehmen. «Toll, dass im UEFA-Jubiläumsjahr 2020 auch in der Schweiz europäischer Fussball gespielt wird», wird er zitiert.

