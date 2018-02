Wo am meisten Ski geklaut werden...

In der Schweiz entstehen laut dem Preisvergleichsportal Comparis jährlich über eine Million Franken Schaden durch den Diebstahl von Ski und Snowboards. Die Axa-Winterthur verrät, wo am meisten Langfinger am Werk sind.

Im Schnitt gehen 440 Meldungen von Ski- und Snowboard-Diebstählen jährlich bei der Versichung ein, wie «20min.ch» berichtet. 11 Prozent der gemeldeten Diebstähle der letzten zehn Jahre fanden in den Skiregionen Davos, Zermatt und Ischgl statt. Diese Destinationen belegen damit die Plätze eins bis drei im Diebstahl-Ranking. Grund dafür seien vor allem die hohen Besucherzahlen in diesen Gebieten, wie Stefan Müller, Leiter Schaden Sachversicherungen bei der Axa-Winterthur, gegenüber «20min» erklärt.

Auf Platz vier befindet sich ebenfalls ein Walliser Skigebiet und zwar Verbier, wo bei der Axa-Winterthur 2,3 Prozent aller Ski-Diebstähle gemeldet wurden. Es folgen Arosa, Grindelwald und auf Platz sieben erstaunlicherweise Zürich. Dies, weil sich etwa ein Sechstel der gemeldeten Diebstähle im Haus der Versicherten ereigneten. Den Abschluss bilden Adelboden, Engelberg und Laax.

Die Axa-Winterthur geht davon aus, dass die gestohlenen Ski entweder so rasch wie möglich zu Geld gemacht oder selbst gebraucht werden. Der Wiederverkauf lohne sich besonders bei teureren, neuen Modellen.

