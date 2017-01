Ständeratskommission schaltet bei Wolfsjagd einen Gang zurück

Am Freitag hat sich die Umweltkommission (UREK) des Ständerats mit der vom Kanton Wallis eingereichten Standesinitiative «Wolf. Fertig lustig!» befasst. Sie hat das Walliser Anliegen vorläufig auf Eis gelegt.

Die Standesinitiative «Wolf. Fertig lustig!», die vom Kanton Wallis im November 2014 eingereicht wurde, fordert, die Berner Konvention zu kündigen und einen Wiedereintritt unter Einführung eines Vorbehaltes, welcher den Schutz des Wolfes ausschliesst. Zudem soll das Jagdgesetz dahingehend geändert werden, dass der Wolf gejagt werden darf.

Unter anderem werden die Forderungen aus dem Wallis damit begründet, dass der Wolf wahllos töte, ohne sich um die Bedürfnisse der Fauna zu kümmern. Meist tue er dies aus blosser Lust am Töten. «Dieses Raubtier stellt eine grosse Gefahr für einen Teil unserer Berglandwirtschaft dar. Der Wolf verursacht auch bedeutende Kosten, insbesondere in Sachen Prävention und Entschädigungen», so der Wortlaut der Initiative. Die betroffenen Kantone müssten daher ihre Wolfsbestände selber regulieren können, ohne dass ihnen das Leben durch komplizierte und ungeeignete Bundesverordnungen unnötig schwer gemacht werde.

Heute dürfen einzelne Tiere nur unter bestimmten Umständen abgeschossen werden, etwa wenn sie grossen Schaden unter Nutztieren anrichten. Dazu braucht es eine Bewilligung des Bundes. Darüber, dass der Schutz gelockert werden soll, sind sich die Räte mehrheitlich einig. Sie haben bereits eine Motion des Graubündner CVP-Ständerats Stefan Engler angenommen. Diese verlangt, dass die Wolfspopulation unabhängig von einem Schaden dezimiert werden kann, beispielsweise um die Bildung von Rudeln zu verhindern.

Bei der Standesinitiative des Kantons Wallis waren sich die Räte indes nicht einig: Nachdem der Ständerat im März 2016 Nein zur Walliser Initiative sagte, wurde diese im September 2016 vom Nationalrat mit 101 zu 83 Stimmen angenommen. Deshalb ist nun erneut der Ständerät am Zug. Sagt er ein zweites Mal Nein, ist die Initiative vom Tisch. Am Freitag hat die Umweltkommission des Ständerates die Initiative vorberaten. Allerdings will sie die konkreten Vorschläge des Bundesrats zur Umsetzung der Motion Engler abwarten, bevor sie über die Walliser Standesinitiative entscheidet. Ein Gesetzesentwurf soll im kommenden Sommer vorliegen.

Erste Vorschläge hat der Bundesrat bereits in die Vernehmlassung geschickt: Der Wolf soll künftig zu jenen Tierarten gehören, deren Bestand reguliert werden darf. Der Entscheid über den Abschuss würde damit nicht mehr beim Bund, sondern bei den Kantonen liegen. Die vorgesehene Regelung soll mit der Berner Konvention vereinbar sein. Deren Spielraum muss nach dem Willen der Ständeratskommission weitestgehend ausgeschöpft werden, heisst es in der Mitteilung. Zudem möchte sie den Schutzstatus des Wolfes in der Konvention von streng geschützt auf geschützt zurückstufen. Damit könnte der Wolf gleich behandelt werden wie etwa der Luchs oder der Steinbock. Die Kommission verlangt vom Bundesrat, sich auf internationaler Ebene dafür einzusetzen.

sda / pan

20. Januar 2017, 16:49

