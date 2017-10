Wolf oder Wolfshund in Salgesch?

Eine Automobilistin hat am Mittwochmorgen auf der Kantonsstrasse bei Salgesch ein Foto geschossen, dass ein wolfsähnliches Tier zeigt. Selbst Wolfsexperten taten sich schwer, dieses zweifelsfrei zu bestimmen.

Der Schnappschuss stammt von Barbara Imboden aus Niedergesteln. «Der Wolf lief auf der rechten Fahrbahn der Kantonsstrasse in Richtung Salgesch. Dabei liess er sich Zeit und schaute immer wieder zurück in Richtung der Autos, die sich hinter im stauten», ist sie sich sicher, tatsächlich einen Wolf fotografiert zu haben. «Erst als ein Lastwagen auf der Gegenfahrbahn das Tier an den Strassenrand scheuchte, konnte ich passieren. Weil das Fenster auf der Beifahrerseite offenstand, hatte ich zugegebenermassen Angst.»

Experten tun sich schwer

Nur anhand des Fotos der Automobilistin, dass sich auf den sozialen Medien rasend schnell verbreitete, konnten auch die Wildhüters des Kantons nicht ausschliessen, dass es sich um einen Wolf handelt, zumal ja im Kanton Wallis sechs bis acht der Grossraubtiere präsent sind. Auch ausgewiesene Kenner der Schweizer Wölfe, wie etwa Gruppe-Wolf Schweiz-Präsident David Gerke oder der Bündner Wildhüter René Gadient, der seit Jahren das Calanda-Rudel beobachtet, bekunden Mühe, das Tier zu bestimmen. So schreibt Gerke auf Anfrage «eher Hund, Seitenansicht wäre aber besser zur Bestimmung», während Gadient aufgrund des Fotos gar eher der Meinung ist, «dass es sich um einen Wolf handelt».

Klarheit brachte letztlich ein Video beziehungsweise eine Beobachtung eines Hilfswildhüters des Kantons Wallis, der das Tier zufälligerweise am Dienstagmorgen ebenfalls mit dem Auto auf der Kantonsstrasse passierte. «Als der Wildhüter am Tier in einer Distanz von zwei Meter vorbeifuhr, sass es am Strassenrand. Er konnte klar erkennen, dass es ein Halsband aus Metallringen trug. Es handelt sich also zweifelsfrei um einen streunenden Hund. Anhand der körperlichen Merkmale könnte es sich am ehesten um einen Tschechoslowakischen Wolfshund handeln. Diese Wolfshunde lassen sich von Auge kaum von echten Wölfen unterscheiden», löst der Walliser Jagdchef Peter Scheibler das Rätsel auf Anfrage hin auf. Die Wildhut werde nun Abklärungen treffen, um den Besitzer des Hundes zu eruieren.

Manche Hunderassen kaum von Wölfen zu unterscheiden

Hunde stammen von Wölfen ab. Einem Dackel sieht man das nicht mehr an, doch manche Hunderassen sind optisch nur sehr schwer von Wölfen zu unterscheiden. Dies führt nicht selten zu Verwechslungen und Missverständnissen, wie im vorliegenden Fall. Vor allem die sogenannten Wolfshunde sind ihren wildlebenden Verwandten äusserst ähnlich.

Als «Wolfhunde» bekannt sind vor allem die Rassen Tschechoslowakischer Wolfshund und Saarlooswolfshund. Sie haben ein ähnliches Fell, eine vergleichbare Grösse und bewegen sich auch ähnlich wie Wölfe. Ein zweifelsfreies Unterscheidungsmerkmal gibt es nicht. So können auch Experten die Tiere oft nur unterscheiden, wenn sie still stehen oder im richtigen Licht fotografiert wurde.

