Wolf reisst drei weitere Schafe in Törbel

Der Wolf reisst weitere Schafe in Törbel. Foto: Symbolfoto WB

In der Nacht auf Sonntag hat der Wolf erneut drei Schafe gerissen. Dieses Mal jagte das Raubtier in der Unteren Fluh in Törbel.

Wie es in einer Mitteilung der Gruppe «Lebensraum Wallis ohne Grossraubtiere» vom Dienstag hiess, hat ein Wolf in Törbel drei weitere Schafe gerissen.

Die Wiese erfüllte gemäss André Summermatter, Herdenschutzverantwortlicher, die Herdenschutzmassnahmen. Trotzdem gelang der Wolf mitten in die Herde, wo er zwei Schafe tötete und vier weitere verletzte. Eines der verletzten Tiere musste notgeschlachtet werden, die drei weiteren werden gepflegt, sagt Peter Scheibler, Dienstchef für Jagd und Fischerei, gegenüber 1815.ch.

In der Nacht auf Freitag riss ein Wolf bereits drei Schafe. Wie Summermatter erklärte, befand sich dort ein Flexizaun in der Höhe von 90 Zentimeter. Zur Erfüllung der Herdenschutzmassnahmen müsste der Zaun eine Höhe von 105 Zentimeter haben.

20. September 2016, 15:00

