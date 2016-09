Wolf tötet Schafe in Bürchen und Törbel

Erneut gab es in den vergangenen Tagen in der Augsbordregion Schafrisse. Ein totes Tier in Törbel, drei tote und vier verletzte in Bürchen.

Die zuständigen Wildhüter von Törbel und Bürchen bestätigen eine Meldung der Gruppe «Lebensraum Wallis ohne Grossraubtiere», in der es hiess, dass der Wolf erneut in der Augstbordregion zugeschlagen hat.

Wildhüter vor Ort entnahmen DNA-Spuren, um den Wolf offiziell zu bestätigen. Die Weide in Törbel ist bereits zum zweiten Mal betroffen. Die Herde, welche zusammen mit einem Esel geweidet hat, befindet sich nun nicht mehr auf diesem Feld, wie Martin Brantschen, Wildhüter, gegenüber 1815.ch sagte. Weiter vermutet er, dass der Esel Schlimmeres verhindern konnte.

Auch Thomas Imboden, Wildhüter zuständig für Bürchen, bestätigte, dass die Risse höchstwahrscheinlich von einem Wolf verursachten wurden. Mit der DNA-Analyse werde der letzte Beweis geliefert. Die Wiese in Bürchen ist zum ersten Mal betroffen.

Über die Zäunung der beiden betroffenen Herden wollten die Wildhüter keine Angaben machen. André Summermatter, Verantwortlicher für Herdenschutz, erklärte auf Anfrage, dass am Freitagmorgen die letzte Besichtigung stattfinde. Bis dahin möchte man kein Statement zur Zäunung abgeben.

pd/noa

08. September 2016, 17:03

