Augstbord-Wolf tötet acht Schafe in geschützter Weide in Unterbäch

Grossraubtiere | Jagdchef Scheibler will am Montag über einen erneute Abschussverfügung entscheiden

Bei Unterbäch hat einer der Augstbord-Wölfe erneut eine Schafherde angegriffen. Acht Tiere tötete er, weitere sechs werden noch vermisst. Die Schafe weideten in einem Elektrozaun der Herdenschutz-GmBH.

Artikel zum Thema Bundesrat will Wolfsjagd erlauben

Der Angriff ereignete sich bereits am Mittwoch der vergangenen Woche, wurde aber von den offiziellen Stellen nicht publik gemacht. Jagdchef Peter Scheibler aber bestätigte die Risse auf Nachfrage des «Walliser Boten» am Sonntag.

Elektrozäune von 1,05 Meter Höhe

Wie der betroffene Schäfer Erwin Wyer aus Unterbäch gegenüber dem «Walliser Boten» auf Anfrage erklärt, ereignete sich der Angriff in der Nacht auf Mittwoch in der vergangenen Woche. «Nach einem Wolfsangriff im Frühjahr, bei dem ich bereits fünf Schafe verlor, stellte die Herdenschutz GmBH mir und einem Züchterkollegen 1,05 Meter hohe Elektrozäune zur Verfügung, die mittels zweier Viehhüter unter Strom stehen. Mit diesem Zaunmaterial haben wir die Sommerweide auf der Rinderalp eingangs des Ginals gezäunt.»

Zum Zeitpunkt des Angriffs weideten rund 50 Schwarznasenschafe von Wyer sowie des befreundeten Züchters auf der Weide. «Bei einem der täglichen Kontrollgänge am Mittwochmorgen bemerkte ich sofort, dass mit der Herde etwas nicht stimmt», erzählt der pensionierte Schäfer. «Schon bald entdeckte ich drei tote Schafe mit Bisswunden am Hals und Nacken. Nach und nach entdeckten wir zusammen mit dem Wildhüter insgesamt acht gerissene Tiere, sechs weitere werden noch vermisst.»

Wyers Züchterkollege hat seine 16 Tiere noch gleichentags zurück in den Stall nach Unterbäch geführt. «22 Tiere meiner Herde befinden sich noch auf der gezäunten Weide, allerdings in einer herkömm­lichen Umzäunung ohne Strom. Diese Arbeit können wir uns nun sparen. In einer Woche werde auch ich meine Tiere ins Dorf holen», hat Wyer resigniert.

Risszahl für erneute Abschussverfügung erfüllt

Mit diesem erneuten Angriff erhöht sich die Zahl der gerissenen Schafe und Ziegen in der Augstbord-Region in diesem Frühjahr und Sommer auf weit über achtzig Tiere. Nach fünfzig getöteten Nutztieren, davon 16 in geschützten Situationen, verfügte der Kanton am 12. Juni eine erste Abschussverfügung, die bekanntlich nach 60 Tagen erfolglos verfiel.

Für eine erneute Abschussverfügung zählen deshalb nur jene Tiere, die in geschützten Situationen nach dem 12. Juni von einem der Augstbord-Wölfe getötet wurden. Die Zahl ist mit den jüngsten Rissen im Ginals auf mindestens 30 Tiere angewachsen. Nach Einschätzung des «Walliser Boten» sind mindestens 15 davon in geschützten Situationen getötet worden. Damit ist just jener Schwellenwert erreicht, der den Kanton berechtigt, einen der Wölfe im Augstbord-Gebiet ohne Bewilligung des Bundes erneut zu jagen. «Am Montagvormittag wird der Bericht betreffend Herdenschutz zum Angriff in Unterbäch bei meiner Dienststelle vorliegen. Danach wird entschieden und über eine allfällige neue Abschussverfügung informiert.»

zen

28. August 2016, 18:30

Artikel teilen