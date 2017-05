Wunderschönes und warmes Auffahrtswochenende

An Auffahrt und über das Wochenende erwartet die Schweiz wunderschönes und sommerlich warmes Wetter.

Eine Brücke zwischen Auffahrt am Donnerstag und dem Wochenende lohnt sich in diesem Jahr dank dem tollen Wetter ganz besonders. Die Schweiz erwartet durchgehend viel Sonnenschein und warme bis sommerliche Temperaturen. Diese steigen täglich etwas an, von 22 Grad am Donnerstag auf bis zu 28 Grad am Sonntag. Im Wallis nimmt das Risiko für Wärmegewitter zu.

Mehr zum Wetter im Wallis erfahren Sie hier.

pd/map

23. Mai 2017, 10:11

