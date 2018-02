Welcher Beruf soll's sein?

Im Kongresszentrum CERM in Martinach fand am Dienstag die Eröffnung der Berufs- und Ausbildungsmesse «Your Challenge» statt. Rund 100 Aussteller werden bis am Sonntag über 400 Berufsbilder vorstellen. Die Messe will Schüler, Studierende und Erwachsene bei der Suche nach ihrem Traumberuf unterstützen.

Die Berufs- und Ausbildungsmesse «Your Challenge» in Martinach gilt als der wichtigste Treffpunkt für Schüler, Studierende und Erwachsene im Wallis, die sich Gedanken über ihre berufliche Zukunft machen. Die Messe gastiert jeweils als zwei Jahre und während sechs Tagen im Kongresszentrum CERM. Die Organisatoren von «Your Challenge» sind die FVS Group, der Kanton Wallis sowie der Walliser Gewerbeverband.

Orientierungs- und Austauschplattform

Während sechs Tagen werden rund 100 Aussteller Informationen zu über 400 Berufen liefern. Auch die wichtigsten Berufsverbände, Schulen, Mittelschulen, Universitäten, Ausbildungsinstitute sowie die HES-SO Wallis und zahlreiche Unternehmen sind vertreten. Bis am Sonntag werden wiederum bis zu 18'000 Besucher erwartet.

Am Freitag lädt der Verein «Promotion Industrie VS» an seinem Stand zum einem Oberwalliser Tag ein. Das Ziel ist es, den Jugendlichen aufzuzeigen, welche Berufs- oder Ausbildungsmöglichkeiten die Walliser Industrie- und Technikbranche bietet.

