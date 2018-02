Schweizergarde erstmals an Messe dabei

Über 100 Aussteller und mehr als 400 Berufsbilder konnten die Oberwalliser Schüler am Freitag an der Ausbildungsmesse «Your Challenge» in Martinach unter die Lupe nehmen.

Die Ausbildungsmesse «Your Challenge» in Martinach wurde 2009 ins Leben gerufen. Seither bietet sie Schülern, Studenten und Erwachsenen im 2-Jahres-Rhythmus die Möglichkeit, aus erster Hand Informationen über mehr als 400 im Kanton Wallis existierende Berufsbilder zu erhalten.

Die Eckzahlen zeigen die Bedeutung der zum sechsten Mal von der FVS Group, dem Kanton Wallis und dem Walliser Gewerbeverband durchgeführten Ausbildungsmesse: 19'000 Besucher treffen auf mehr als 100 Aussteller

Dabei stossen immer wieder neue Aussteller hinzu. In diesem Jahr lockt beispielsweise die Schweizergarde zum ersten Mal überhaupt an einer Berufsmesse junge Menschen an, um einen Erstkontakt mit der Arbeit der Garde herzustellen.



23. Februar 2018, 22:53

