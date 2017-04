Zahl der Eskalationen in Asylzentren verdoppelt

Blick in ein Zweierzimmer eines Asylzentrums (Symbolbild) Foto: zvg

Die Polizei ist letztes Jahr 315-mal in ein Asylzentrum des Bundes ausgerückt. Die Gründe dafür waren hauptsächlich religiöse Auseinandersetzungen unter den Asylsuchenden.

2016 ist es in den Bundesasylzentren der Schweiz zu 1145 Zwischenfällen gekommen, bei denen die Lage zu eskalieren drohte. In rund 70 Prozent der Fälle konnten private Sicherheitsleute, die in den Zentren arbeiten, die Situation wieder beruhigen.

In den restlichen rund 30 Prozent aber mussten diese zur Intervention die Polizei beiziehen. Das geschah 315-mal – oder fast einmal täglich. Diese Zahlen stammen aus den Controlling-Berichten zu den Asylzentren, die das Staatssekretariat für Migration vierteljährlich erstellen lässt. Aufbereitet wurden sie von der «NZZ am Sonntag».

Erhöhtes «Aggressions-Ausmass»

Wie es im Bericht zum vierten Quartal des letzten Jahres heisst, ist es 2016 in den Zentren zu einem erhöhten «Aggressions-Ausmass» gekommen. Erhöht deshalb, weil im Jahr 2015 die Zahlen der Eskalationen (531) und Polizeieinsätze (226) deutlich tiefer lagen. Diese Entwicklung erscheint vor allem deshalb erstaunlich, weil 2015 rund 40'000 Asylsuchende in der Schweiz ein Gesuch stellten, 2016 dagegen nur rund 27'000.

Das Staatssekretariat für Migration führt die Zunahme der Zwischenfälle auf verschiedene Gründe zurück: ungünstige Konstellationen von Herkunftsländern der Asylsuchenden, übermässiger Alkoholkonsum und unkooperative und renitente Verhaltensweisen. «Zu Meinungsverschiedenheiten und Auseinandersetzungen können divergierende Glaubensrichtungen, ethnische Differenzen sowie politische und kulturelle Ansichten führen», so Sprecher Lukas Rieder zur «NZZ am Sonntag».

Verschiedene Asylorganisationen haben in der Vergangenheit bereits darauf hingewiesen, dass es in den Bundesasylzentren mehr Beschäftigungsprogramme für Asylsuchende brauche. Das sei die einfachste Art, um Problemen vorzubeugen.

17 neue Zentren geplant

Im vergangenen Jahr waren sieben ständige Asylzentren des Bundes in Betrieb: Zürich, Basel, Bern, Kreuzlingen, Altstätten, Chiasso und Vallorbe. Zusammen mit den temporären Unterkünften des Bundes boten sie Platz für rund 4000 Asylsuchende. Die Auslastung lag bei 68 Prozent.

Im Rahmen der grossen Asylreform ist der Ausbau der Plätze auf 6000 geplant. Zu diesem Zweck sind nicht weniger als 17 neue Zentren geplant. Anfang April wurden die Standorte bekanntgegeben. Im Wallis sind dies Dailly, Martinach und Turtmann. Seither können sich Bevölkerung und Standortgemeinden in einer Anhörung zu den Plänen des Bundes äussern.

16. April 2017, 13:00

