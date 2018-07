Zahlreiche Feuerwerke und Höhenfeuer abgesagt

Im ganzen Wallis herrscht nach wie vor generelles Feuerverbot. Aus diesem Grund wurden zahlreiche Feuerwerke im Rahmen von 1.-August-Feierlichkeiten abgesagt.

Das Sommernachtsfest auf dem Fieschertaler Dorfplatz, das schon am heutigen Dienstagabend über die Bühne gehen wird, muss ebenso ohne Feuerwerk auskommen wie die Bundesfeier in der Turnhalle von Saas-Balen (ebenfalls bereits am heutigen Abend). Dafür kommt man in Fieschertal in den Genuss eines Lampionumzugs.

Abgesagt wurde das Feuerwerk am Blausee in der Gemeinde Bettmeralp, welches am 1. August die Feierlichkeiten hätte umrahmen sollen. In Binn wird diesjährig kein Fackelumzug zum Höhenfeuer stattfinden. Der Fackelumzug und das grosse 1.-August-Feuer in Brigerbad sind ebenfalls storniert worden.

In Fiesch kommt es zu einem Lampionumzug, das Feuwerk fällt aus. Auch jenes im alten Dorfteil von Saas-Grund ist abgesagt worden. Das Anzünden des 1.-August-Feuers entfällt ebenfalls auf dem Rosswald. Dafür wird um 21.30 Uhr ein Laternenumzug für Kinder ins Leben gerufen.

Das morgige Feuerwerk der Gemeinde St. Niklaus sowie das Höhenfeuer des örtlichen Jugendvereins werden nicht stattfinden. Auch in Zermatt wird am 1. August kein Feuerwerk zu bestaunen sein, genau so wenig wie in Grächen.

rwy/map

31. Juli 2018, 14:31

