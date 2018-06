Zenhäusern und Kummer werden Botschafter der FernUni Schweiz

Die beiden Olympiasieger Ramon Zenhäusern und Patrizia Kummer treten künftig als Botschafter der FernUni Schweiz auf.

Beide Spitzensportler fanden in der FernUni Schweiz den Partner, um neben dem Spitzensport ein Fernstudium zu absolvieren. «Das Fernstudium gab mir die Möglichkeit, Spitzensport und Studium zu kombinieren. Ausserdem kann ich mir gleichzeitig ein zweites Standbein für die Zeit nach der Sportkarriere schaffen», so Skifahrer Ramon Zenhäusern. Auch für Snowboarderin Patrizia Kummer war das Fernstudium bei der FernUni Schweiz die optimale Lösung. «Das Unterrichtsmaterial hatte ich durch das Internet immer bei mir. Dadurch brauchte ich mich nicht an feste Zeiten zu halten und konnte lernen, wann und wo ich wollte.»

Als Botschafter der FernUni Schweiz werden die beiden Spitzensportler auf die Möglichkeit eines Fernstudiums bei der FernUni Schweiz aufmerksam machen. «Wir sind mächtig stolz, dass wir mit Ramon und Patrizia zwei hochkarätige Botschafter für die FernUni Schweiz gewinnen durften», freut sich Wilhelm Schnyder, Präsident der FernUni Schweiz. Ohne Ehrgeiz und Ausdauer würde niemand Olympiagold gewinnen. Diese Eigenschaften bräuchten auch Studierende der FernUni Schweiz, betont Schnyder weiter.

Patrizia Kummer hat sich bereits die letzten vier Jahre als Botschafterin der FernUni Schweiz engagiert. Neu werden sowohl Ramon Zenhäusern wie auch Patrizia Kummer die nächsten vier Jahre als Botschafter der FernUni Schweiz auftreten.

pd/map

29. Juni 2018, 09:12

Artikel teilen