Zermatt in der Liste lohnenswertesten Reiseziele 2017

«New York Times» platziert das Matterhorndorf in den Top 4

Die renommierte «New York Times» hat ihre Liste jener Orte veröffentlicht, die es im Jahr 2017 weltweit zu besuchen gilt. Zermatt rangiert dabei an vierter Stelle hinter Kanada, der Atacama-Wüste und der indischen Stadt Agra.

Es ist die einzige Schweizer Destination, die in diesem Jahr Aufnahme in die Liste gefunden hat. Für die Walliser Top-Station stellt das Ranking eine Werbung dar, die sich mit Sicherheit auf die Gästezahlen 2017 auswirken wird, denn die «New York Times» zählt eine Million Online-Leser und zwei Millionen Abonnenten der gedruckten Ausgabe. Damit ist sie die zweitgrösste Tageszeitung in den USA.

Es ist bereits das zweite Mal, dass Zermatt in der Liste figuriert. Bereits im Jahr 2015, als die Jubiläumsfeierlichkeiten zum 150. Jahrestag der Erstbesteigung des Matterhorns anstanden, kam dem Matterhorndorf diese Ehre zuteil.

In diesem Jahr nennt die US-Zeitung als Gründe für einen Besuch von Zermatt die Wiedereröffnung des Fünfsternehauses «Riffelalp Resort» an der Bahnstrecke zum Gornergrat, das sich einem Facelifting unterzog. Gleichzeitig lohne sich der Besuch der Freilichtaufführung von «Romeo und Julia» auf dem Riffelberg.

05. Januar 2017, 17:30

