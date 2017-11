Zermatt Tourismus verlängert Schalteröffnungszeiten

Ab Dezember ist das Tourismusbüro Zermatt täglich von acht Uhr morgens bis acht Uhr abends geöffnet. Zermatt Tourismus reagiert damit auf steigende Besucherzahlen und auf das Bedürfnis der Gäste, persönliche Auskunft vor Ort zu erhalten.

Ab dem 1. Dezember 2017 werden Gäste am Schalter des Tourismusbüros in Zermatt neu täglich von 8:00 bis 20:00 Uhr beraten – 365 Tage im Jahr. «Wir passen uns mit dieser Änderung den Bedürfnissen der Gäste an», sagt Christian Ziörjen, Leiter Destinationsservice bei Zermatt Tourismus. Er stellt fest: «Der persönliche Kontakt mit Spezialisten vor Ort ist bei uns nach wie vor sehr gefragt.» Alleine im Juli seien 25'000 Personen in die Schalterhalle getreten – dies entspricht über 800 Gästen pro Tag.

Bisher erhielten Gäste von 8:30 Uhr bis 18:00 Uhr Auskunft am Tourismusschalter – je nach Saison mit oder ohne Mittagspause. Zudem galten an Sonntagen eingeschränkte Öffnungszeiten. Die zusätzlichen Öffnungszeiten über Mittag sollen eine bessere Verteilung der Anfragen über den Tag erlauben. Mit den zusätzlichen Stunden am Abend komme man insbesondere internationalen Gästen entgegen.

Genauso wie die Anfragen im Tourismusbüro steigen, nimmt auch die Informationsbeschaffung über digitale Kanäle zu. Zermatt Tourismus baut deswegen den Webauftritt aus. Neu kümmert sich eine Vollzeitstelle ausschliesslich um einen Livechat. Zudem wird Zermatt Tourismus Virtual Reality in der Schalterhalle einführen. Die aktuelle digitale Besucherlenkung besteht aus Ipads, interaktiven Bildschirmen und einer Video Wall hinter den Schaltern.

