Zermatter Uferstrasse in Bier getränkt

Die Zermatter Uferstrasse wurde am Dienstagmorgen mit Bier «gewaschen». Foto: zvg

Ein ungewöhnliches Bild hat sich am Dienstagmorgen in Zermatt geboten: Ein Elektrofahrzeug verlor einen Teil seiner fragilen Ladung und hat die Uferstrasse damit in Bier getränkt.

Laut Bericht eines Augenzeugen, sei das Elektrofahrzeug wohl ein wenig zu schnell um eine Kurve gefahren, weshalb sich der hintere Teil seiner Bier-Ladung verselbständigte. Das Ergebnis: «Die Uferstrasse wurde mit zirka 20 Kisten Bier 'gewaschen'.»

Vor Ort war auch Patrick Steffen, stellvertretender Kommandant der Stützpunktfeuerwehr Zermatt, und hat sich spontan an den Aufräumarbeiten beteiligt. Offiziell wäre die Feuerwehr nur angerückt, wenn das Fahrzeug in den «Unfall» involviert gewesen wäre, erklärt er. «Ich war zivil unterwegs nach Bern und deshalb zufälligerweise dort.»

Eine Handvoll Personen hätten schliesslich geholfen, die noch intakten Bierflaschen wieder in die Harassen zu verfrachten und die Scherben aufzuwischen. «Nach gut 15 Minuten war die Uferstrasse wieder befahrbar.» Später habe die Gemeinde den betreffenden Abschnitt noch mit Wasser gereinigt.

«Es war keine grosse Sache», so Steffen, «aber natürlich ein ungewöhnliches Bild morgens um sieben Uhr.»

22. März 2017, 12:27

