Autodiebe flüchten vor Polizei und bauen Unfall

Am frühen Sonntagmorgen lieferten sich drei Personen, welche mit einem gestohlenen Fahrzeug auf der Autobahn A9 bei Siders unterwegs waren, eine kurze Verfolgungsjagd mit der Polizei. Nachdem das Trio verunfallte, musste eine Person verletzt ins Spital eingeliefert werden. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Am Sonntagmorgen gegen 3.30 Uhr ist ein Fahrzeuglenker zusammen mit zwei weiteren Insassen mit einem Personenwagen auf der Kantonsstrasse von Susten in Richtung Sitten gefahren. Nachdem der Fahrer bei der Autobahneinfahrt eine Polizeikontrolle sichtete, trat dieser aufs Gaspedal und fuhr mit strak übersetzter Geschwindigkeit an den Polizisten vorbei. Daraufhin haben die Beamten die Verfolgung aufgenommen und kurz nach dem Autobahntunnel bei der Einfahrt «Siders West» ein verunfalltes Fahrzeug entdeckt. Die Insassen des verunfallten Fahrzeugs seien jedoch geflüchtet, schreibt die Kantonspolizei in einer Mitteilung.

Nur wenig später meldete sich ein Autofahrer, der auf der Gegenfahrbahn unterwegs gewesen war, bei der Polizeizentrale und teilte den Beamten mit, dass er einen Fussgänger, der über die Autobahn gelaufen sei, angefahren habe. Dieser musste schwer verletzt ins Spital von Sitten eingeliefert werden.

Gemäss Polizeiangaben würden erste Ergebnisse zeigen, dass insgesamt drei Personen mit einem gestohlenen Personenwagen unterwegs waren. Um der Polizei zu entkommen, habe der Lenker versucht, über die Einfahrt in Siders in entgegengesetzte Richtung zu entfliehen. Durch das Manöver verlor er jedoch die Herrschaft über den Wagen und verunfallte. Eine der drei Personen musste daraufhin hospitalisiert werden, nach den beiden anderen flüchtigen Personen wird derzeit immer noch gefahndet.

Aufgrund des Unfalls musste die Autobahn in beide Richtungen von «Siders West» bis «Siders Ost» gesperrt werden. Am Sonntagmorgen um 08.25 Uhr konnte die Strecke schliesslich wieder freigegeben werden. Die zuständige Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet.



Zeugenaufruf

Die Kantonspolizei bittet Personen, welche ein verdächtiges Verhalten bemerkt haben, sich bei der Polizeizentrale unter der Telefonnummer 027 326 56 56 oder beim nächsten Polizeiposten zu melden.

15. Oktober 2017, 12:09

