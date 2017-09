Zoll und Grenzwacht zeigten sich

Zollwesen | Tag der offenen Tür in der Zollanlage in Gamsen

Der neue LKW-Scanner in der Zollanlage Foto: Walliser Bote

Interessierten bot sich am Samstag die Möglichkeit, die neue Zollanlage in Gamsen zu besichtigen. Mehrere hundert Besucher erkundeten die neue Plattform und liessen sich an den verschiedenen Posten die Arbeit rund ums Zollwesen und das Grenzwachtkorps erklären.

Eines der besonders anschaulichen Objekte war der neue LKW-Scanner in der Zollanlage. Dieser bewegt sich mit seinem Hebearm über die LKWs und ermöglicht so auch den Scan der Führerkabine, was bei älteren Modellen nicht der Fall gewesen war. Er steht jeweils von Genf bis Domo im Einsatz und bringt auch kleinste Ware zum Vorschein.

An einem Posten gabs Vorführungen der Spürhunde. Diese kommen sowohl bei der Suche nach Sprengstoff zum Einsatz wie auch nach Drogen. Weiter stellte das Grenzwachtkorps seine besonderen Dienstwagen vor etwa mit dem Scanner fürs Gepäck oder weiteren technischen Hilfsmitteln, um Schmuggler und Geldfälscher zu überführen.

Zudem erhielten die Besucher einen Einblick ins Berufsbild und die Ausbildungsmöglichkeiten des Grenzwachtkorps.

