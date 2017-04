Zollanlage Gamsen ist in Betrieb

Alles unter einem Dach. Die neue Zollanlage in Gamsen. Foto: zvg

Am Donenrstag ist die neue Zollplattform Gamsen in Brig-Glis offiziell eröffnet worden. Die Inbetriebnahme erfolgt schrittweise bis zum 2. August dieses Jahres. Neu sind Zoll und Grenzwachtkorps unter einem Dach, was die Zusammenarbeit vereinfacht. Die neue Anlage ermöglicht eine zeitgemässe und effiziente Aufgabenerfüllung.

Mit der Eröffnung der neuen Zollanlage in Brig-Glis verfügt die Zollverwaltung über den notwendigen Platz für Personal und Fahrzeuge in modernen, funktionellen Räumlichkeiten sowie eine zeitgemässe Infrastruktur für die Erfüllung der vielfältigen Aufgaben.

Durch den Zusammenzug der beiden Organisationseinheiten Zoll und Grenzwachtkorps an einem einzigen Standort werden die Arbeitsabläufe optimiert und Synergien genutzt. Die örtliche Nähe erleichtert die Durchführung umfassender koordinierter Zollkontrollen zwischen Grenzwachtkorps und Zoll, so die Verantwortlichen.

Bildackerkreisel wird umgebaut

Die Inbetriebnahme der neuen Zollanlage erfolgt, mit Rücksicht auf die Bauarbeiten am Bildackerkreisel durch das Bundesamt für Strassen (ASTRA), schrittweise.

Bis zur Beendigung der Bauarbeiten erfolgt die Abfertigung des Handelswarenverkehrs wie bislang in Gondo. Lediglich zu kontrollierende LKWs werden bereits ab dem 20. April nach Gamsen beordert. So sollen unnötige Staus während der Bauarbeiten am Bildackerkreisel vermieden werden.

13. April 2017, 12:12

