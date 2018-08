Zu Fuss die Metro Alpin hinauf

Extremsportler Rolf Majcen aus Österreich hat in seiner Karriere bereits 153 Treppenläufe auf fünf Kontinenten bestritten und dabei 100 verschiedene Bauwerke durchlaufen. Anfang August hat er die 2400 Treppenstufen der Metro Alpin in Saas-Fee in Angriff genommen.

Manche sammeln Briefmarken, andere Kafferahmdeckeli. Bei Majcen sind es Treppen und Bauwerke. Ob das Empire State Building in New York, den Milad Tower in Teheran, den Eiffelturm in Paris, den Emirates Tower in Dubai oder das Shanghai World Financial Centre in Shanghai: In all diesen Bauwerken ist Majcen bereits wettkampfmässig gelaufen. Dazu kommen wettkampfmässige Outdoor-Treppenläufe wie der Vertical Tube in Sondrio, der Niesen in Mülenen oder die Chinesische Mauer in Peking. Keine Treppe der Welt ist dem 52 jährigen Extremsportler, Jurist und Autor zu lang beziehungsweise zu hoch.

«Dank einer Spezialerlaubnis durfte ich am 4. August 2018 nun auch die 2400 Treppen der Metro Alpin in Saas-Fee hinauflaufen und damit der Gletscherwelt um den 4545 Meter hohen Dom den «höchstgelegenen Treppenlauf von Europa» widmen», so Majcen. Hierbei sei erwähnt, dass es sich dabei nicht um einen Wettkampf handelte, wobei Majcen im Verlauf seiner Karriere schon zig Treppenläufe auf mehreren Kontinenten für sich entscheiden konnte. Zu seinem Lauf in der Metro Alpin sagt Majcen: «Es war ein Lauf unter besonders schwierigen Verhältnissen. Aber es ging – zwischen der Talstation auf 2980 und Bergstation auf 3445 Metern – Schritt für Schritt nach oben. Und es war ein grossartiges Gefühl, nach Überwindung der Schwierigkeiten, wieder in freier Natur den Sonnenaufgang in der fantastischen Bergwelt zu beobachten.»

08. August 2018, 18:36

