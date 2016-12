Zu nass, zu warm, zu spät - das Wetter fiel dieses Jahr etwas aus dem Rahmen

Das Jahr 2016 war in der Schweiz 0.6 bis 0.7 Grad milder als die Norm 1981–2010. Im landesweiten Mittel gehört es zu den zehn wärmsten Jahren seit Messbeginn 1864. Das Jahr startete mit rekordnaher Winterwärme. Die Alpennordseite registrierte regional das niederschlagsreichste erstes Halbjahr seit Messbeginn. Der Sommer kam erst im Juli, verweilte dann aber mit ungewöhnlicher Wärme bis im September. Auf das Jahresende hin führte anhaltendes Hochdruckwetter zu ausgeprägter Schneearmut in den Bergen. Hier eine Bilanz.

Die Jahrestemperatur 2016 lag in den meisten Gebieten der Schweiz 0.4 bis 0.9 Grad über der Norm 1981–2010. An wenigen Messstandorten gab es auch Überschüsse von nur 0.2 bis 0.3 Grad oder geringfügig über 1 Grad. Im landesweiten Mittel, berechnet bis zum Jahresende, ist eine Jahrestemperatur von 0.6 bis 0.7 Grad über der Norm zu erwarten. Damit gehört das Jahr 2016 zu den zehn wärmsten seit Messbeginn 1864.

Der Jahresniederschlag erreichte auf der Alpennordseite verbreitet zwischen 100 und 125 Prozent der Norm 1981–2010. Die Alpen und die Alpensüdseite erhielten meist zwischen 80 und 110 Prozent der normalen Jahressummen. Das auf der Alpennordseite aussergewöhnlich niederschlagsreiche erste Halbjahr lieferte bis Jahresmitte regional bereits 75 bis 90 Prozent der normalen Jahresmengen.

Die Jahressumme der Sonnenscheindauer bewegte sich in der ganzen Schweiz zwischen 90 und leicht über 100 Prozent der Norm 1981–2010. Landesweit über der Norm lag die Sonnenscheindauer nur in den Monaten August und September. Der Juli lieferte in der ganzen Schweiz, der März in den Alpen und auf der Alpensüdseite normale bis überdurchschnittliche Werte. In den restlichen acht Monaten blieb die Sonnenscheindauer verbreitet unterdurchschnittlich.

