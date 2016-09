Zukunft der Poststelle Turtmann ungewiss

Keine eigene Poststelle mehr. Die Post will in Turtmann eine Agenturlösung. Foto: Walliser Bote

Die Nachfrage nach Postdienstleistungen in Turtmann ist rückläufig. Deshalb soll nun eine Agenturlösung im Volg-Laden eingerichtet werden. Der Turtmänner Gemeinderat ist damit allerdings nicht einverstanden.

Da die elektronische Kommunikation, das veränderte Kundenverhalten und die gestiegene Mobilität von der Post neue Lösungen verlangen würden, solle auch die Poststelle in Turtmann neu organisiert werden, schreibt die Post in einer Mitteilung. Die Nachfrage nach Postdienstleistungen im Ort sei seit längerer Zeit rückläufig, insbesondere beim Zahlungsverkehr. Daher ist es laut Post nicht möglich, in Turtmann längerfristig eine eigenständige Filiale mit kundenfreundlichen Öffnungszeiten wirtschaftlich zu betreiben.

Seit September 2015 finden deshalb Gespräche zwischen Vertreter der Post und dem Gemeinderat statt. Trotz angenehmer und konstruktiver Atmosphäre sei es zu keiner Lösung gekommen. Unter Verweis auf das noch nicht ausgeschöpfte Entwicklungspotenzial der Gemeinde Turtmann-Unterems und ein erwartetes grösseres Bevölkerungswachstum sprach sich der Gemeinderat für die Weiterführung der aktuellen Poststelle aus. Diese sei durch die ideale Verkehrslage auch für nicht Ortsansässige sehr gut erreichbar. Die Gemeinde will den Entscheid der Post deshalb durch die eidgenössische Postkommission PostCom überprüfen lassen.

Weiterbetrieb für Post keine Option

Aus Sicht der Post kann eine Agenturlösung mit einem lokalen Partner dem Bedürfnis der Bevölkerung von Turtmann am besten entsprechen. Die «Post beim Partner» ermögliche es, Postgeschäfte weiterhin vor Ort zu erledigen, und dies zu wesentlich längeren Öffnungszeiten. Die Weiterführung der Filiale Turtmann aufgrund der sich laufend verschlechternden Wirtschaftlichkeit sei hingegen keine Option. Erfahrungen aus anderen Gemeinden würden zudem zeigen, dass es sich bei Zuzügern um überwiegend jüngere Personen handelt, die kaum noch Briefe schreiben und es gewohnt sind, ihren Zahlungsverkehr elektronisch zu erledigen.

Nach nochmaliger Abwägung will die Post demzufolge definitiv eine Agenturlösung im örtlichen Volg-Laden realisieren. Bis eine Empfehlung der unabhängigen Regulierungsbehörde vorliege, soll die Poststelle im Dorf aber noch unverändert in Betrieb bleiben. Man respektiere, dass die Gemeinde eine andere Haltung vertrete. Angesichts der positiven Erfahrungen mit dem Agenturmodell an bereits rund 800 Standorten sei die Post aber überzeugt, den Interessen und Bedürfnissen Kunden auch weiterhin gerecht werden zu können. Das bestehende Hausservice-Angebot in Unterems, Oberems und Ergisch soll trotz dieser Änderungen indes unverändert bestehen bleiben.

