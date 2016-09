Am Wochenende beinahe sommerliche Temperaturen im Wallis

Mit dem offiziellen Herbstbeginn am Donnerstag kommt der Altweibersommer. Foto: Willy Zengaffinen

Pünktlich zum Start des astronomischen Herbstanfangs am morgigen Donnerstag macht sich ein Hochdruckgebiet in Mitteleuropa breit. Dies sorgt für viel Sonnenschein und Temperaturen von über 20 Grad in der Schweiz.

Ab Donnerstag werden die Nächte wieder länger als die Tage, der Herbst beginnt damit offiziell. In diesen startet die Schweiz wettermässig dank einem kräftigen Hoch über Zentraleuropa äusserst angenehm.

Die Sonne scheint zumindest von Donnerstag bis Sonntag jeden Tag mehr oder minder. Die Temperaturen steigen verbreitet über die 20-Grad-Marke, in der Nordwestschweiz und im Wallis liegen am Wochenende sogar beinahe sommerliche 24 bis 25 Grad drin.

pd/map

21. September 2016, 09:49

Artikel teilen