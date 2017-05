Zunahme der Aktivität und ausgeglichene Rechnung

Aus dem Geschäftsbericht 2016 des Spital Wallis geht hervor, dass sich die finanzielle Lage dank einer strikten Ausgabendisziplin und einer deutlichen Zunahme der stationären und ambulanten Aktivität verbessert hat.

Nach einem grösseren Verlust im Jahr 2015 und mit einem budgetierten Defizit von 15 Millionen Franken erwartete man ein schwieriges Jahr 2016. Der Wiederaufschwung der Aktivität im Spitalzentrum des französischsprachigen Wallis (CHVR) und die anhaltend gute Entwicklung im Spitalzentrum Oberwallis (SZO) führten zu mehreren Millionen Franken nicht budgetierter Mehreinnahmen. Zudem haben sich die grossen Anstrengungen bei der Eindämmung des Ausgabenwachstums positiv ausgewirkt, heisst es in einer Mitteilung des Spital Wallis am Donnerstag.

Zukunftsweisende Infrastrukturprojekte



Die Zukunft des Spital Wallis stehe und falle mit der Realisierung von neuen Infrastrukturen. Das ausgeglichene Resultat der Jahresrechnung 2016 generierte 45 Millionen Franken Investitionseinnahmen, so dass die Fortführung der in den letzten Jahren in Angriff genommenen Projekte gesichert sei.



Hierzu gehören die Sterilisationszentrale in Martinach, die am kommenden Freitag eingeweiht wird, das neue Parkhaus beim Spital Sitten, dessen Baubeginn für Ende 2017 vorgesehen ist, sowie insbesondere der Ausbau der Spitäler Sitten und Brig und die Neuerungen im Psychiatriespital Malévoz.



Empfehlungen der PUK rasch umgesetzt



Nach turbulenten Jahren trugen der Amtsantritt des neuen Verwaltungsrates, die Ernennung der neuen CHVR-Direktion, die neue Organisationsstruktur der Generaldirektion und die Verstärkung bestimmter Teams 2016 zu einer Beruhigung der Situation bei. Dies erlaubte es, fast alle der 34 Empfehlungen der parlamentarischen Untersuchungskommission (PUK) umzusetzen und eine solide Grundlage für die Zukunft des Spitals zu schaffen.



Die Kommission für Gesundheit, Sozialwesen und Integration des Grossen Rates (GSI) begrüsste in ihrem Bericht die Anstrengungen des Spital Wallis bei der Umsetzung dieser Empfehlungen. Sie wies auf «die hervorragende Qualität» des Schlussberichts des Verwaltungsrates hin und stellte mit Genugtuung fest, dass «das Spital Wallis seit dem Zwischenbericht 2015 den Umsetzungsprozess aller Empfehlungen der PUK beschleunigt hat».

