Zusammenschluss vollbracht

Die GV im Restaurant Blattnerhof in Blatten bei Naters war gut besucht. Auch prominente Politiker und ranghohe Staatsbeamte wohnten ihr bei. Foto: Walliser Bote

Der Vorstand des Transportverbands Sektion ASTAG Oberwallis unter Präsident Fridolin Seiler (links) informierte über aktuelle Herausforderungen in der Branche. Foto: Walliser Bote

Im Beisein von Nationalrat Franz Ruppen fand am Samstagmorgen in Blatten bei Naters die 57. Ordentliche Generalversammlung des Transportvereins Sektion ASTAG Oberwallis statt. Dabei genehmigte die Versammlung die Fusion des Transportverbands Oberwallis mit der ASTAG Sektion Oberwallis. Roger Constantin, bisheriger Präsident von ASTAG Sektion Oberwallis, übergab das Zepter an Fridolin Seiler, bisheriger Präsident des Transportverbands Oberwallis.

Wie Seiler in seinem Jahresbericht festhielt, hat der Transportverband ein reich befrachtetes und gleichzeitig turbulentes Jahr hinter sich. Zu reden gab an der GV etwa die Verteuerung bei der leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe (LSVA) im Rahmen der zunehmenden Stauproblematik.

Ebenfalls ein Thema waren ausländische Lastwagenchauffeure, die mit manipulierten AdBlue-Anlagen unterwegs sind und damit nach der VW-Krise für einen weiteren Abgasskandal sorgen.

Ferner sind die Oberwalliser Transporteure unzufrieden, was den Einsatz von Vertragsfahrzeugen für den Staat Wallis angeht. Und nicht zuletzt fordern sie, dass die Zufahrtsstrassen in gewissen Industriezonen sowie in den Seitentälern endlich überprüft und angepasst werden, wie das bei der Einführung der LSVA versprochen wurde.

mk

25. März 2017, 15:20

