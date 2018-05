Ried-Brig und Grächen neu bei der Energieberatung Oberwallis

Die Energieberatung Oberwallis berät in Energiefragen. Foto: zvg

Die Gemeinden Ried-Brig und Grächen sind neu Mitgliedsgemeinden der Energieberatung Oberwallis. Damit bietet sich der Bevölkerung die Möglichkeit, die Dienstleistungen der regionalen Anlaufstelle für Energiefragen zu vergünstigten Konditionen zu nutzen.

Die Energieberatung Oberwallis bietet eine neutrale Vorgehensberatung zu Energiefragen für Private, Unternehmen und Institutionen. Seit dem Start am 1. März 2017 haben vor allem Privatpersonen Beratungen in Anspruch genommen. Am häufigsten sind dabei Anfragen zum Ersatz von Heizungen. Ausserdem gefragt sind Vorgehensberatungen bei Gebäudesanierungen, eigene Photovoltaik-Anlagen oder Informationen zu Unterstützungsgeldern aus Förderprogrammen.

«Es hat sich bewährt, dass wir bei komplexeren Fragestellungen auf einen Expertenpool zurückgreifen können», sagt Energiestadtberaterin Patrizia Imhof, die für allgemeine Beratungen zuständig ist. Bei den Experten handelt es sich um Willy Schuler, Philipp Truffer, Franz-Josef Zenhäusern, Carlo Mathieu und Marco Lauber. «Die Erfahrungen dieser ausgewiesenen Fachleute in den Bereichen Haustechnik, erneuerbare Energien, Bauphysik oder Gebäudehülle garantieren eine professionelle Beratung.»

Je nach Fragestellung erfolgt die Beratung am Telefon, per E- Mail, im Büro der RW Oberwallis AG (RWO AG) in Naters oder direkt vor Ort. Die kostenpflichtigen Beratungen vor Ort kann die Bevölkerung von Ried-Brig und Grächen ab sofort zu vergünstigten Konditionen nutzen.

In enger Zusammenarbeit mit den Oberwalliser Energiestädten sowie dem Kanton Wallis haben die RW Oberwallis AG (RWO AG) und Energiestadtberaterin Patrizia Imhof die Energieberatung Oberwallis entwickelt. Der Pilotbetrieb bis Ende Februar 2019 wird von den Mitgliedsgemeinden, dem Kanton Wallis und dem Bundesamt für Energie finanziell unterstützt. Folgende Gemeinden sind der Energieberatung Oberwallis angegliedert: Agarn, Albinen, Bitsch, Brig-Glis, Grächen, Guttet-Feschel, Inden, Leuk, Leukerbad, Naters, Oberems, Ried-Brig, Saas-Fee, Salgesch, Turtmann-Unterems, Varen, Visp, Zermatt.

pd/map

16. Mai 2018, 09:08

