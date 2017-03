Zwei Kinder im Tourbillon verletzt

Am vergangenen Sonntagnachmittag explodierte beim Heimspiel des FC Sittens ein pyrotechnischer Gegenstand auf der Nordtribüne. Dabei wurden zwei Kinder verletzt. Der Täter konnte gefasst werden.

Während der ersten Halbzeit im Spiel zwischen dem FC Sitten und dem FC St. Gallen warf ein Zuschauer von der Nordtribüne, wo sich jeweils die Walliser Fans befinden, einen pyrotechnischen Gegenstand auf die unterste Tribüne. Aufgrund die Wucht der Explosion mussten zwei Kinder im Alter von 11 und 13 Jahren in die Notfallstation des Spitals von Sitten gebracht werden. Sie erlitten beim Vorfall einen Hörschaden.

Der Täter konnte in der Folge rasch identifiziert und von den Agenten der Kantonspolizei festgenommen werden, heisst es in einer Mitteilung der Kantonspolizei. Beim Täter handelt es sich gemäss Mitteilung um einen 26-jährigen Walliser. Er ist in der Zwischenzeit wegen Körperverletzung und Wiederhandlung gegen das Sprengstoffgesetzt (SprstG) an die zuständige Staatsanwaltschaft verzeigt worden.

Stadionverbot ausgesprochen

Seitens der Kantonspolizei werde dem Täter ein Rayonverbot erteilt, heisst es weiter. Er muss sich nun während zwei Jahren bei allen Spielen des FC Sitten bei einem Polizeiposten melden. Zusätzlich werde den Verantwortlichen des FC Sittens eine Empfehlung für ein Stadionverbot unterbreitet. Das Sicherheitsdispositiv im Inneren des Stadions sowie die Personenkontrolle bei den Eingängen stehe in der Verantwortung des Vereins, informiert die Kantonspolizei.

Am Dienstagabend informierte auch der Klub selbst in einer Medienmitteilung über den Vorfall. Die Überwachungskameras im Stadion hätten die Identifikation des Täters ermöglicht. Noch vor Ende der ersten Halbzeit habe die Polizei den Petardenwerfer in Zusammenarbeit mit dem Sicherheitsdienst festnehmen können. Der Verein verurteilt das Verhalten der fehlbaren Person in seiner Mitteilung aufs Schärfste. Man habe bereits ein strenges Stadionverbot beantragt und die Staatsanwaltschaft für eine Klärung der strafrechtlichen Folgen kontaktiert.

pd / pmo

07. März 2017, 16:40

