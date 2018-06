Lötschentaler Museum. In Kippel zu bestaunen: Brautkrone aus dem 19. Jahrhundert. Foto: zvg

Am Samstag konnte das Lötschentaler Museum in Kippel gleich zwei neue Ausstellungen eröffnen. Die eine trägt den Titel «Fest und Kleid», die andere «Zurück in die Zukunft».

Zum Thema Festkleid verfügt das Museum über sehr reichhaltige Bestände. Die Ausstellung inszeniert diese Sammlungsstücke als Schauerlebnis der besonderen Art.

Bei der zweiten Ausstellung handelt es sich um ein Projekt der Orientierungsschule Lötschen. Unter dem Motto «Zurück in die Zukunft» arbeiteten die Jugendlichen mit Fotos und Objekten aus der Museumssammlung und schufen daraus ihre eigenen Bilder. Über den Umweg zurück in die Geschichte entstanden so Bilder für die Zukunft.

02. Juni 2018, 17:54

