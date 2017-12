Zwei Personen nach Brand hospitalisiert

Am Montagnachmittag ist in einem Treppenhaus in einem Sittener Gebäude ein Brand ausgebrochen. Zwei Personen sind mit Verdacht auf Rauchvergiftung hospitalisiert worden.

In einem mehrstöckigen Gebäude am Place du Scex 1 in Sitten brach am Montag gegen 15.20 Uhr im Treppenhaus des 2. Stocks ein Brand aus. Der Rauch breitete sich im ganzen Gebäude, bestehend aus Wohnungen und dem Hotel du Rhône, aus. Die aufgebotene Stützpunktfeuerwehr begab sich rasch vor Ort und hatte den Brand um 15:50 Uhr gelöscht.

Aus Sicherheitsgründen wurden mehrere Personen evakuiert. Zwei wurden für eine medizinische Kontrolle ins Spital von Sitten transportiert. Die Brandursache ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt. Eine Untersuchung wurde durch die Staatsanwaltschaft eingeleitet.

18. Dezember 2017, 18:02

