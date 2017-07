Bereits 10'000 Billette verkauft

Freilichtspiele | «Romeo und Julia am Gornergrat» zieht Publikum nach Zermatt

Theater in der Natur. Ein berührendes Schauspiel vor atemberaubender Kulisse. Foto: zvg

Die Freilichtspiele Zermatt haben am 6. Juli 2017 die Premiere des Stücks «Romeo und Julia am Gornergrat» gefeiert. Dank gutem Wetter konnten bisher alle Vorstellungen gespielt werden. Bereits wurden über 10'000 Tickets verkauft.

Man sei mit grossem Erfolg gestartet, freuen sich die Zermatter Organisatoren in einer Mitteilung. Die Geschichte «Romeo und Julia am Gornergrat» von Regisseurin und Autorin Livia Anne Richard berühre das Publikum, das Ensemble zeige grosse Spielfreude und die gewaltige Naturlandschaft mit dem Matterhorn als Kulisse wisse zu begeistern.

Ingesamt wurden bereits 10'000 Tickets verkauft. Und dank des schönen Sommerwetters konnten alle bisherigen Vorstellungen wie geplant durchgeführt werden. Gespielt wird noch bis am 27. August 2017, jeweils von Mittwoch bis Samstag um 19.30 Uhr, an den Sonntagen um 15.00 Uhr. Die Vorstellungen an den Wochenenden seien bereits sehr gut gebucht, noch gebe es aber für alle kommenden Spieltage Tickets, heisst es weiter.

pd / pmo

17. Juli 2017, 15:22

