Steg-Hohtenn empfängt Bezirksmusiken

Die Musikgesellschaft «Benken» aus Steg-Hohtenn ist am Wochenende Gastgeberin des 80. Bezirksmusikfestes des Bezirkes Westlich Raron.

Am späten Samstagnachmittag versammelten sich die teilnehmenden Musikgesellschaften beim Primarschulhaus in Steg. Nach einer Begrüssungsrede des Steger Gemeindepräsidenten Philipp Schnyder erfolgte die traditionelle Fahnenübergabe, welche von der Musikgesellschaft Kippel in die Obhut der Steger Musikgesellschaft überging.

Nach dem eindrücklichen Gesamtspiel zur Freude vieler Zuschauer marschierten die Musikgesellschaften in Reih und Glied bei rassiger Blasmusik in einem Umzug durchs Dorf.

mas

20. Mai 2017, 18:33

Artikel teilen