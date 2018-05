Fish & Chips und eine Menge Kultur

The Table war ein äusserst unterhaltendes und lustiges Puppentheater Foto: Walliser Bote

Sprechende Puppen und fliegende Tänzerinnen – Englische Kunst unterhielt das Publikum im Zeughaus, brachte sie aber auch zum Nachdenken und zum Lachen.

Am Freitag und Samstag wurde im Zeughaus Kultur Englisch geredet. Verschiedene Kurzfilme oder der Film «All This Can Happen» waren gute Aufwärmübungen, um dann später noch Tanztheater und Comedy zu erleben.

Nach dem einige Interessierte am Samstagmorgen selber lernen durfte, wie man Puppentheater spielt, gingen am Abend dann die Profis ans Werk. Gleich drei Personen brachten die grimmige Puppe in Bewegung und das Publikum mit dem Stück «The Table» zum Lachen.

Das Stück «Border Tales» sprach die Themen des Brexit auf simple Art und Weise an. Das Tanztheater ist schon drei Jahre vor dem Brexit entstanden und wurde durch den Austritt Englands aus der EU noch aktueller. Wie gehen wir mit Migration um? Was ist Identität? Auf lustige, aber auch nachdenkliche Weise wurden diese Fragen debattiert und Stereotype hinterfragt.

Im Video sehen Sie Ausschnitte aus «The Table» und «Border Tales».

mgo

27. Mai 2018, 13:41

