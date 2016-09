Präsentation der Projekte in Brig

40 eingereichte Projekte, kreative Ideen, 5 Gewinner: Das Jugendprojekt «Das Wallis von morgen. Mein Wallis?» wusste die Vorstellungskraft der Walliser Jugend zu wecken.

Dies auch dank der Unterstützung durch den Kanton Wallis, die Walliser Kantonalbank (WKB) und die Forces Motrices Valaisannes (FMV).

Klassen und einzelne Schüler im Alter von 5 bis 25 Jahre haben sich zusammengetan, um gemeinsam über die Zukunft unserer Region nachzudenken - und damit auch über ihre eigene Zukunft. Zum Abschluss dieses von Valais/Wallis Promotion (VWP) lancierten Projekts wurden die 5 Gewinner durch Valais Films begleitet. An drei Vorführungen werden nun die Filme über diese Gewinner der Öffentlichkeit präsentiert. Und zwar am 14. September in Monthey, am 21. September in Sitten und am 24. September in Brig.

Die Gewinnerprojekte

Die 5 Gewinner des Jugendprojekts „Das Wallis von morgen. Mein Wallis?“ wurden mittels Publikumsvoting im Februar 2016 ermittelt. Über 4'000 Stimmen sind dabei eingegangen:

- Dein Spielplatz von morgen > 4-6 Jahre Klasse 4H, Saint-Léonard

- Dein Recycling-Produkt von morgen > 7-12 Jahre Fressnäpfe für Haustiere, Klasse 1-2H & 3-4H, Ecole d’Arche 41C, Monthey

- Deine Walliser Hymne von morgen > 13-15 Jahre Wallis – eifach schön, 3. OS-Klasse, Fiesch

- Deine Wallis Werbung von morgen > 16-19 Jahre Storyboard 1, Axel Oztas, Lycée-Collège des Creusets, Sitten-

-Deine Energie-Ladestation von morgen > 20-25 Jahre Das Dynamo-Velo, Robin Mégret, Bachelorstudiengang HES-SO Energie&Umwelttechnik

Ideen im Fokus der Kamera

Im Anschluss an das Publikumsvoting wurden die Gewinnerprojekte von Valais Films filmisch begleitet : Dies stellte für die Jugendlichen eine einzigartige Gelegenheit dar. Denn so konnten sie ihren Ideen gemeinsam mit Filmspezialisten Leben einhauchen. Während drei Monaten wurden die Jugendlichen begleitet. Entstanden sind Kurzfilme zwischen 2 bis 4 Minuten, die den Kern ihrer Ideen aufzeigen. Vom Drehbuch, über die Requisiten bis zur Interpretation: Die Jugendlichen wirkten bei der Realisierung des Films in jeder Etappe aktiv mit.

Drei öffentliche Vorstellungen

Die öffentliche Präsentation der fünf Filme findet im September auf Grossleinwand in den Kinos von Monthey, Sitten und Brig statt. In diesem Rahmen wird zudem ein «Spezialpreis» im Wert von 5000 Franken vergeben. Dieser geht an dasjenige Projekt, welches beim anwesenden Publikum am meisten Stimmen erhält.

Das Bewusstsein für eine gemeinsame Zukunft wecken

Ziel dieses Jugendprojekts war es, die Walliser Jugend durch thematische Projekte in die Zukunft des Kantons zu integrieren und ein entsprechendes Bewusstsein für die Zukunft unserer Region zu wecken. Die zwischen 5- bis 25-jährigen Schüler konnten sich einer ihrem Alter entsprechenden Thematik widmen und so ihre Vision des Wallis von morgen entwickeln. Insgesamt wurden 40 Projekte eingereicht und durch eine Jury bewertet. Letztere wählte die besten 10 Projekte aus – jeweils zwei pro Kategorie. Im anschliessenden Publikumsvoting wurden davon schliesslich die 5 Gewinnerprojekte bestimmt. Das Jugendprojekt wurde von Valais/Wallis Promotion (VWP) lanciert und durch die WKB, FMV sowie die kantonale Dienststelle für Kultur, Jugend und Schule-Wirtschaft unterstützt.

