In Gampel ist am Freitagabend die Ausstellung «Souvenir» eröffnet worden. Dabei geht es um den Prozess des Erinnerns.

«Souvenir» – so lautet der Titel eines Projekts des Lötschentaler Museums und des Künstlers Pascal Seiler. Dabei geht um den Prozess des Erinnerns. Und es geht um den Austausch zwischen einem Museum, einem Künstler und dem Publikum.

Das Projekt begegnet dem Publikum in einer ersten Phase in Form einer Ausstellung im Atelier von Pascal Seiler in Gampel. Ab Juni ist dann die Ausstellung im Lötschentaler Museum in Kippel zu sehen. Gleichzeitig werden an verschiedenen Aussenstellen Installationen mit Erinnerungen ans Lötschental präsentiert. Die Ausstellung im Atelier von Pascal Seiler dauert bis zum 5. Mai.

pd / zen

08. April 2017, 11:41

