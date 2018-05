Hauptprobe für Steg

In zwei Wochen treffen sich die Oberwalliser Blasmusikanten zum diesjährigen Verbandsfest in Steg. Die Vereine des Bezirks Westlich Raron trafen sich in Bürchen am Sonntag zu einer Art Hauptprobe.

Dabei bekamen die vielen Festbesucher beim Einmarsch und den Vorträgen im Festzelt gute Musik zu hören. Die Musikgesellschaft «Ronalp» war dem Fest ein umsichtiger Organisator.

OK-Präsident Walter Knubel und sein Team waren für einen reibungslosen Ablauf des Festes nach den üblichen Schwerpunkten zuständig.

tr

27. Mai 2018, 15:39

