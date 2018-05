Jungpriester Benjamin Schmid las seine erste Heilige Messe

Jungpriester Benjamin Schmid in Begleitung von zwei Gardisten. Einer seiner Brüder leistet aktuell in der Garde Dienst. Foto: Walliser Bote

Am Morgen des Dreifaltigkeitssonntags las Benjamin Schmid in seiner Heimatpfarrei Ausserberg die erste Heilige Messe. 24 Stunden zuvor war er in Chur von Bischof Vitus Huonder zum Priester geweiht worden.

Viel Volk wohnte der Primizfeier bei. Der Jungpriester wurde auf seinem Weg vom Elternhaus zur Kirche von 16 Geistlichen, seiner Familie sowie der Musikgesellschaft begleitet. Einige der Priester waren aus der Diözese Chur angereist, wo Schmid nach seinen Studien in Disentis, Chur und Rom auch zugehörig ist.

Bis Ende Juli wird er noch sein Pastoraljahr in Näfels zu beenden haben. Am 1. August tritt der Jungpriester seine erste Priesterstelle als Vikar in Wädenswil ZH an.

Mehr über die Primiz in Ausserberg im «Walliser Boten» vom 28. Mai 2018

tr

27. Mai 2018, 16:11

