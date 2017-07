Stimmungsvoll ist nicht nur die Kulisse

Theater | «Romeo und Julia am Gornergrat» feierte Premiere

Impressionen der gestrigen Premiere des Stücks «Romeo und Julia am Gornergrat». Foto: Walliser Bote

Szene aus «Romeo und Julia am Gornergrat»: Das Stück kam bestens an beim zahlreichen Premierepublikum. Foto: Walliser Bote

Die Geschichte von «Romeo und Julia» dürfte vielen bekannt sein. Wie sich dieser Stoff gekonnt in die Bergwelt versetzen lässt – das Zermatter Freilichtspiel «Romeo und Julia am Gornergrat» führt es einem vor Augen.

Am Donnerstagabend feierte dieses Theaterstück auf 2600 Metern über Meer Premiere. Was die Truppe rund um Autorin und Regisseurin Livia Anne Richard bot: Gute Theaterkost in stimmungsvoller Atmosphäre.

Sich als Theatertruppe gegen diese herrliche Bergwelt behaupten zu müssen – kein leichtes Unterfangen. Die Truppe meisterte diese Herausforderung jedoch spielend – mit viel Engagement sowie ruhigem Spiel, das die zahlreichen Premieregäste zu überzeugen vermochte. Eine standing ovation zum Schluss der Vorstellung war denn auch verdienter Lohn für die geglückte Premiere.

Mehr darüber lesen Sie im «Walliser Boten» vom 8. Juli.

blo

07. Juli 2017, 09:11

